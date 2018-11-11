«آبس» تشارك في معرض الطيران بدبي الثلاثاء

المصدر: دبي - البيان

تشارك شركة «آبس» في فعاليات معرض الطيران الذي يقام بفندق ريتز كارلتون سوق دبي المالي بعد غد الثلاثاء ويستمر يومين. وتعرض الشركة برنامجها المتطور «APPS» الذي يضيف لشركات الطيران ذراعاً متكاملة للعطلات خلال 3 أشهر عبر استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية ومن دون أية أعباء مالية إضافية أو تشغيلية وبأسعار منخفضة مقارنة بأي برامج في مختلف أنحاء العالم.

وبلغ عدد شركات الطيران العالمية التي انضمت لهذا البرنامج أكثر من 30 شركة طيران عالمية تحمل أكثر من 300 مليون راكب سنوياً.

وقال المهندس أشرف سلامة مدير عام الشركة إن صناعة النقل الجوي في العالم شهدت خلال السنوات الأخيرة تحديات كبيرة أبرزها ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة المنافسة مما دفع بعض الشركات العالمية للبحث عن مصادر أخرى لضمان استمرارية التشغيل المربح وذلك بلجوء هذه الشركات إلى عرض بعض المنتجات السياحية من خلال برامج شركات أخرى.