«أراضي دبي» توقع مذكرة تفاهم مع سلطة التسجيل بسوق أبوظبي العالمي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي توقيع مذكرة تفاهم مع سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي. وقع الاتفاقية سلطان بطي بن مجرن المدير العام لأراضي دبي، وظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي.

وقال سلطان بن مجرن: بشركائنا الجدد في سوق أبوظبي العالمي، خاصة وأن تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء على مستوى إمارة دبي والإمارات الأخرى يساعدنا على تحقيق رؤية واستراتيجية دبي، فضلاً عن ترجمة رؤيتنا المؤسسية بأن تكون دبي الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة«.

وقال ظاهر المهيري: نجحت الإمارات في تطوير قطاع عقاري متميز، كما تواصل إطلاق المبادرات الجديدة من هذا النوع، لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال للمستثمرين. إن هذا التعاون الاستراتيجي بين سوق أبوظبي العالمي وبين دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سيسهم في تبسيط الأنظمة والسياسات، لتعزيز فرص الوصول إلى سوق العقارات.