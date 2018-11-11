فريق قيادي جديد لـ «فيرجين هايبرلوب ون» وسلطان بن سليم رئيساً لمجلس الإدارة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «فيرجين هايبرلوب ون»، الشركة الوحيدة التي طوّرت نظام هايبرلوب بشكل كامل وعلى نطاق واسع عالمياً، انتخاب سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، كرئيس مجلس إدارة جديد لها، وتعيين جاي وادلر، وهو أحد التنفيذيين الرواد في مجال النقل العام والتكنولوجيا على مستوى العالم، رئيساً تنفيذياً للشركة، وضمّه إلى مجلس إدارتها.

ومع التشكيل الجديد لفريق الإدارة العليا للشركة، ستتمكن «فيرجين هايبرلوب ون» من توسيع نطاق تركيزها من شركة تكنولوجية ناشئة إلى شركة للنقل الجماعي إذ ستبدأ بتنفيذ أول نظام هايبرلوب في العالم بين مدينتي بون ومومباي في الهند، وذلك عقب الإعلان الأخير عن جولة جديدة للتمويل.

ويتمتّع سلطان أحمد بن سليم بأكثر من 3 عقود من الخبرة في مجموعة واسعة من القطاعات ما يؤهله لتقديم خبرات قيادية قيّمة لمجلس الإدارة تدفع بالشركة إلى آفاق جديدة من التطور والنمو. وبعد جولة التمويل الأخيرة، ستصبح «موانئ دبي العالمية» أكبر مستثمر في شركة «فيرجين هايبرلوب ون»، ما يعزز أهمية نظام هايبرلوب في نقل الركاب والبضائع الحساسة بسرعة الطيران وبتكلفة النقل بالشاحنات.

قال بن سليم: «مع دخولنا مرحلة جديدة في تطبيق نظام نقل جماعي مبتكر، برزت الحاجة إلى قائد يتمتّع بفهم عميق للنقل العام، وخبرة في تمويل البنية التحتية، وسجل حافل في تنفيذ المشاريع والنجاح في العمل مع الشركاء من الحكومات والقطاع الخاص، وهو ما يجعل»جاي وادلر«المرشح الأقدر والأكثر كفاءة لقيادة المرحلة القادمة من تطور الشركة وتحقيق النمو التاريخي المنشود لهذه الصناعة الجديدة».

وتركّز الشركة حالياً على مشروع رئيسي في الهند حيث أعلنت الحكومة مؤخراً عن مشروع هايبرلوب بين مدينتي بون ومومباي ضمن مشاريع البنية التحتية في إطار تحالف دولي تشكل «موانئ دبي العالمية» و«فيرجين هايبرلوب ون» الجهتين الرئيسيتين فيه.

ومع منح الحكومة العقد، ستقوم الشركة بالبدء بإنشاء «مسار تجريبي» يبلغ طوله 11 كيلومتراً عام 2019. وعقب اكتمال المشروع، يمكن لهايبرلوب اختصار زمن الرحلة بين مومباي وبون من 4 ساعات إلى 25 دقيقة.

وسيتولى سلطان بن سليم منصب رئيس مجلس الإدارة بدلاً من السير ريتشارد برانسون الذي تنحى من منصبه الشهر الفائت، بينما حلّ جاي وادلر محلّ روب لويد الذي عمل كرئيس تنفيذي لأكثر من 3 أعوام. وسيشغل باتريك ماك كول مقعد السير ريتشارد برانسون في مجلس الإدارة.