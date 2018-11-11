راشد بن سعود يزور مهرجان أم القيوين للسيارات والدراجات النارية

المصدر: أم القيوين - وام

زار سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين مهرجان أم القيوين للسيارات والدراجات النارية في نسخته الثانية، والذي شهد مشاركة قياسية بلغت أكثر من 2500 عارض من الإمارات ودول الخليج العربية، كما تخطى عدد زوار المهرجان 5000 زائر.

وتجول سموه أول من أمس في مختلف أرجاء المهرجان الذي أقيم في قاعة البيت متوحد بأم القيوين، والتقى ممثلي الشركات العارضة واستمع إلى شرح من هيثم سلطان رئيس اللجنة المنظمة عن السيارات الكلاسيكية القديمة والمنازل المتحركة والمقطورات والسيارات والدراجات النارية الحديثة والمعدلة المشاركة في المهرجان. وأبدى سموه إعجابه بما شهده المهرجان من تطور وتنوع في المعروضات والتوسعة المطردة في المساحة حيث أضحى ملتقى لهواة السيارات وخاصة فئة الشباب.

ورحّب سموه بالعارضين والزوار الذين حرصوا على المشاركة في المهرجان، مثمناً جهود اللجنة المنظمة، وكافة المتطوعين في تنظيم واستضافة وإدارة المهرجان بشكل متميز، ما يجعل من دولتنا الحبيبة محط أنظار العالم على مختلف المستويات.

رافق سموه في الجولة الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس الدائرة المالية بأم القيوين والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.