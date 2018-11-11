استثمارات بدون توقف منذ 10 سنوات

تعد الاستثمارات الأخيرة التي أقرها المجلس الأعلى للبترول بقيمة 486 مليار درهم خلال الأيام القليلة الماضية حلقة في سلسلة الاستثمارات الضخمة خلال السنوات العشر الماضية التي لم تتوقف وظهرت نتائجها في رفع القدرة الإنتاجية والتصديرية للنفط والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية المكررة.

وتستهدف الخــطة الاستثمارية الجديدة لأدنوك رفع الطاقة الإنتاجية من النفط الخام إلى 3.5 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2018 وإلى 4 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2020 وإلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030، ورفع الطاقة الإنتاجية للشركة من البتروكيماويات ثلاث مرات.

وستقوم أدنوك بتطوير مشروع حقول «حــيل» و«غشة» و«دلما» الواقعة في تكوين الصخر العربي في أبوظبي الذي يقدر بأنه يحتوي على عــدة تريليونات قدم مكعبة من الــغاز القابل للاستخلاص ومن المتوقع أن ينــتج المشروع أكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً.

تنتج أبوظبي 8 أنواع من النفط الخام وهي خامات مربان وأم الشيف وزاكم السفلي وداس وزاكم العلوي وأم الدلخ وسطح وأم اللولو، ووصل متوسط سعر هذه الخامات خلال عام 2010 78.5 دولاراً للبرميل، وانخفض هذا السعر في عام 2017 إلى 53.2 دولاراً للبرميل.

وبلغ الإنتاج السنوي من النفط لعام 2010 نحو 825 مليوناً و291 ألف برميل بمتوسط يومي مليونين و261 ألف برميل، وارتفع الإنتاج بنهاية عام 2017 إلى مليار و81 مليوناً و743 ألف برميل بمتوسط يومي مليونين و964 ألف برميل، بنسبة زيادة بلغت 31%، وذلك وفقاً لأحدث إحصاءات مركز الإحصاء في أبوظبي.

وارتفعت صادرات أبوظبي النفطية من 744.5 مليون برميل بمتوسط يومي مليونين و40 ألف برميل في عام 2010 إلى 876.3 مليون برميل بمتوسط يومي مليونين و401 ألف برميل عام 2017، كما ارتفع مجموع آبار النفط المنتجة للنفط من 1962 بئراً إلى 2750 بئراً بنسبة زيادة 40.2%.

وارتفع إنتاج أبوظبي من الغاز الطبيعي من 2 تريليون و174 ملياراً و57 مليون قدم مكعبة عام 2010 بمتوسط يومي 5 مليارات و956 مليون قدم مكعبة إلى 3 تريليونات و96 ملياراً و178 مليون قدم مكعبة عام 2017 بمتوسط يومي 8 مليارات و483 مليون قدم مكعبة يومي بنسبة زيادة 42.4%.