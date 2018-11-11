روّاد التقنية وخبراء أمن المعلومات يلتقون في دبي ضمن «أسبوع تقنيات المستقبل»

المصدر: دبي- البيان

احتضنت دبي اجتماع نخبة من أبرز الخبراء المعنيين بتقديم ابتكارات تقنية وأمنية في الإمارات، وذلك للإعداد للدورة السابعة لـ «أسبوع تقنيات المستقبل» بين 2 إلى 4 أبريل 2019.

وقال العقيد سعيد الهاجري، رئيس المجلس الاستشاري: «يستعد أسبوع تقنيات المستقبل لإحداث تحوّل جذري من خلال الدعم الكامل من كل من مركز دبي للأمن الإلكتروني ومكتب دبي الذكية وشرطة دبي، لهذا الحدث.

وقال أحمد الزرعوني، نائب الرئيس لشؤون تقنية المعلومات في مؤسسة دبي للاستثمار: «من الأهمية بمكان أن يشارك جميع الروّاد والمتخصصين في تقنية المعلومات في المناقشات حول أبرز التحديات التي تواجههم أنظمتهم وتحول دون توفير خدماتهم على النحو المناسب، بما يمكّنهم من تقديم تجربة رفيعة المستوى، ذات قيمة مُضافة».

يساعد الدكتور مروان الزرعوني، مدير خدمات المعلومات في مركز دبي للأمن الإلكتروني، والمستشار الرئيسي لأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في أكاديمية دبي للمستقبل، في اختيار وتشكيل هيئة المتحدثين الرئيسيين.