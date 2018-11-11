اهتمام كبير من المستثمرين الصينيين بجناح الإمارات في المعرض الدولي للواردات

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتم وفد الإمارات، الذي ترأسه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مشاركته في معرض الصين الدولي الأول للواردات، حيث ضم عدداً من ممثلي العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة.

واستهدفت المشاركة فتح واستكشاف أسواق جديدة أمام المنتجات الإماراتية، وتعزيز العلاقات وبحث سبل الشراكة بين الإمارات والصين، كما شهد برنامج الوفد لقاءات ثنائية بين وزير الاقتصاد ووزراء ومسؤولين من عدد من الدول المشاركة، إضافة إلى زيارات ميدانية للعديد من الشركات والمؤسسات الرائدة بالصين، من بينها زيارة مقر شركة بروج في الصين، للاطلاع على أنشطتها والتعرف على أبرز إنجازاتها.

زيارات مكثفة

وحظي جناح الدولة في معرض الصين الدولي الأول للواردات باهتمام وزيارات مكثفة من ممثلي الأجنحة الوطنية للدول المشاركة في المعرض، فضلاً عن زيارات رجال الأعمال ومرتادي المعرض من مختلف الدول، مع تغطيات موسعة من وسائل الإعلام الصينية والآسيوية، حيث شهد المعرض مشاركة عالمية واسعة شملت نحو 130 دولة حول العالم وزاد عدد زواره على 300 ألف زائر.

وأكد راشد القمزي قنصل عام الإمارات في الصين أهمية توجه الشركات الإماراتية لزيادة صادراتها الخارجية للسوق الصيني، لكون أحد أكبر الأسواق العالمية وتميزه بطاقات استهلاكية واسعة، فضلاً عن أنه يشهد نمواً مطرداً في ظل اتخاذ الحكومة الصينية خطوات جديدة، في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري التي تبنتها منذ نحو 40 عاماً، وهو ما يعزز من رؤى تعزيز الشراكة بين الإمارات والصين، مع إتاحة دور كبير لأنشطة القطاع الخاص في تنمية التعاون القائم والارتقاء به إلى مستويات جديدة.

ولا سيما في ظل منظومة المناطق الحرة، التي تم إنشاؤها في الصين والتي تعطي إعفاءات ضريبية تصل إلى 17%، الأمر الذي يوفر مزايا إضافية ويقلص العوائق التجارية التي يمكن أن تواجهها الشركات الراغبة في التوجه إلى السوق الصيني.

حرص

وأشار إلى أن القنصلية تحرص على ربط المستثمرين الإماراتيين في الصين مع مجموعة من أفضل الشركات، التي تقدم الخدمات القانونية والإدارية لمساعدتهم على مواجهة العقبات واستدامة وتطوير أعمالهم، ولا سيما أن السلطات الصينية تعطي أولوية كل أربع سنوات لعدد من الدول لحضور ممثلين لها في المحاكم التجارية الصينية، ومن ضمن تلك الدول، وبشكل بارز دولة الإمارات، فضلاً عن ذلك تقوم القنصلية بتقديم كل خدمات التوثيق للمستندات.