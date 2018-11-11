«سياحية عجمان» تعقد تحالفات مهمة في سوق السفر العالمي

المصدر: عجمان- البيان

شاركت دائرة التنمية السياحية بعجمان في فعاليات سوق السفر العالمي، التي أقيمت في لندن مؤخراً، وذلك في إطار جهودها للترويج للإمارة وجهة سياحية رائدة وتنويع أسواقها السياحية، وأبرزت الدائرة المعالم السياحية التي تعرض تاريخها وثقافتها الغنية، إضافة إلى التطورات الجديدة، كما عقدت اجتماعات ومناقشات مثمرة.

وقال صالح الجزيري، المدير العام للدائرة ورئيس وفدها المشارك في المعرض: لقد عقدنا عدداً من الاجتماعات الناجحة جداً مع كبار العاملين في مجال السفر والمستثمرين والشركاء التجاريين في قطاع السياحة، وتبادلنا المعلومات حول أحدث الاتجاهات العالمية.

كما عقدنا تحالفات مهمة خلال المشاركة. وأضاف: نما مجال السياحة في هذه المنطقة بوتيرة ملحوظة على مدى السنوات العشر الماضية، ومن المرجح أن يستمر هذا النمو، حيث تستقطب عجمان اهتماماً كبيراً من المستثمرين.