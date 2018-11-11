«موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات» أفضل مشغّل ضمن جوائز سيتريد

المصدر: دبي - البيان

نالت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات جائزة «أفضل مشغّل للموانئ ومحطات الحاويات» ضمن حفل توزيع جوائز «سيتريد ماريتايم» الشرق الأوسط تقديراً لأدائها المتميز ومساهماتها الكبرى في تجارة الإمارات. تسلم الجائزة عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، خلال حفل أقيم بحضور أكثر من 700 من قادة قطاع النقل البحري.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: هذا عنوان جديد من عناوين التكريم لموانئ دبي العالمية ولموظفينا في دبي. نهنئ فريق إقليم الإمارات على هذا الإنجاز والذي يسلط الضوء على دورنا في سلسلة التوريد العالمية وتطوير ميناء ذكي متكامل مع أحدث الأنظمة الآلية والخدمات ذات القيمة المضافة.

جائزة أفضل مشغل للموانئ ومحطات الحاويات لهذا العام اعتراف قوي بمساهمة موانئ دبي العالمية في التجارة البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء المنطقة. وأضاف: مدينون بهذه المكانة الرائدة التي حققناها لدعم عملائنا، ومستخدمي الميناء وأصحاب المصلحة الرئيسيين.

ونؤكد الالتزام بتعزيز الثقة التي وضعوها فينا. وتدلل جوائز سيتريد ماريتايم على مكانتنا الرائدة في المنطقة والاعتراف بموقع ميناء جبل علي كبوابة للتجارة العالمية. نشكر سيتريد على تقدير مساهمتنا في تمكين التجارة البحرية العالمية.