«كروز كريتيك»: السياحة البحرية في دبي تستعد لموسم حافل

المصدر: دبي - البيان

أكد موقع «كروز كريتيك» الشبكي أن السياحة البحرية في دبي تستعد لموسم حافل، كما تتأهب الإمارة لاستقبال أكثر من مليون مسافر بحري بحلول عام 2020.

ونشر الموقع الذي يُعَدُ من أبرز بوابات المعلومات المعنية بشؤون السياحة البحرية على مستوى العالم أمس تقريراً عن السياحة البحرية في دبي، مضيفاً أن الإمارة ستشهد خلال الموسم السياحي المقبل افتتاح مشروع «دبي هاربور»، وهي منشأة بحرية جديدة تماماً تتضمن موانئ لسفن الرحلات البحرية تستطيع استيعاب ثلاث سفن في وقتٍ واحد، واستقبال 1.2 مليون مسافر بحري سنوي.

وأضاف الموقع أن «دبي هاربور» سترفع السعة الإجمالية لدبي إلى ثماني سفن بحرية في وقتٍ واحد.