«الشاطئ روتانا ريزيدنس» يعزز قطاع الضيافة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت إدارة الشاطئ روتانا عن إضافة «الشاطئ روتانا ريزيدنس» إلى مجموعة فنادقها، حيث يقع في قلب أبوظبي ويتميز بكل سبل الرفاهية وحسن الضيافة والذوق الرفيع.

حيث يقدم الفندق العصري خيارات متميزة عبر مجموعة من الشقق الفندقية العصرية المصممة والمجهزة بأحدث المرافق لتناسب الإقامات الطويلة.

وتم اختيار اسم «الشاطئ روتانا ريزيدنس» ليعبر عما يتمتع به الفندق من ميزات، فهو عبارة عن 314 شقة مفروشة بالكامل وتضم استوديوهات وشققاً بغرفة نوم واحدة وشققاً بغرفتين وشققاً بثلاث غرف مطلة على الشاطئ الرملي والمدينة لتواكب الحياة العصرية بكل رقي وأناقة.

إضافة فريدة

وقال ماثيو فان الفين، المدير العام لمجموعة فنادق الشاطئ روتانا: «إن الشاطئ روتانا ريزيدنس هو إضافة فريدة للمجالات الفندقية المتميزة والمصممة بطريقة لتلبية مختلف الضيوف الذين يسعون للإقامة القصيرة أو الطويلة بعين الاعتبار.كما يجمع الفندق بمستوى 5 نجوم بين الخبرة والحداثة وطراز الفنادق العصرية، ويدمجها جميعاً مع وسائل الراحة التي تُشعرك وكأنك في منزلك».

وتم افتتاح «الشاطئ روتانا ريزيدنس» ليمهد لعصر جديد، وينضم إلى مجموعة الفنادق الرائدة من بينها الشاطئ روتانا سويتس الذي يقدم خيارات واسعة من شقق الإقامة الطويلة.