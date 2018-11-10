نمو قوي متوقع لاقتصاد الإمارات 2019

المصدر: دبي ـــ البيان

توقع تقرير أصدرته وحدة «إيكونومست إنتليجينس»، التابعة لـ «إيكونومست»، أن يرتفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات في عام 2019 إلى 3.4%، بالمقارنة مع 2.8% خلال العام الجاري، وأن يراوح حول 4% خلال الفترة من 2020 وحتى 2023.

وذكر التقرير: «معدلات التضخم ستشهد تراجعاً في 2019، كما سيصبح الضغط على أسعار السلع في نطاق السيطرة، وذلك بفعل انتعاش الطلب الاستهلاكي الخاص، فضلاً عن اقتراب موعد «إكسبو 2020»، ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط 3.5% خلال الفترة من 2019 وحتى 2023».

وتوقع التقرير زيادة كبيرة في التجارة الخارجية وفي الأرباح التي تجنيها الإمارات من صادراتها غير النفطية، فضلاً عن انتعاش العائدات النفطية، بما يؤدي إلى الحفاظ على الفائض الكبير في الحساب الجاري للدولة، مرجحاً أن تبلغ نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 9.1%.