«سي إن إن»: الإمارات جوهرة عربية

المصدر: دبي ـ سيد صالح

وصفت شبكة «سي إن إن» الأميركية دولة الإمارات بأنها جوهرة عربية. وذكرت في تقرير نشرته أمس، أن الدولة التي تأسست منذ 47 عاماً تحتضن أكثر من 200 جنسية.

ومقر إقامة لعدد من الرواد في مختلف القطاعات على مستوى العالم، وترحب سنوياً بملايين السياح. وذكرت الشبكة أن هناك 10 أشياء تتفوق فيها الإمارات على غيرها من الدول، أبرزها توفير ملاذ آمن للمقيمين فيها، والربط بين دول العالم.

حيث سرعان ما باتت الإمارات واحدة من أهم مراكز الطيران في العالم وأكثرها ازدهاراً، وتخصيص جهات لتحسين مستوى معيشة سكانها وإسعادهم، واحتوائها على عمارة بارعة التصميم والتنفيذ، وامتلاكها مشهداً ثقافياً مزدهراً، وتوفير الاهتمام بالتنوع البيئي.