«سامتيك» تستعد لطرح أول نظام ذكاء اصطناعي فعّال في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلن سمير عبدالهادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سامتيك ميدل إيست» أن شركته تجهز حالياً لإطلاق أول نظام ذكاء اصطناعي فعّال في دولة الإمارات بما يتواكب مع جهود الدولة بشكل عام ودبي على وجه الخصوص في التحول الذكي في كل مناحي الحياة.

وقال عبد الهادي لـ «البيان الاقتصادي» إن «سامتيك» تعتبر من أوائل الشركات التي قدمت أنظمة التعقب عن طريق الأقمار الصناعية في الإمارات، كما تعمل على توفير أنظمة «بلوكتشين» في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، موضحاً أن الشركة تعتزم الإدراج في بورصة دبي خلال الفترة المقبلة، لكنها تنتظر الوقت المناسب.

حيث تدعم هذه الخطوة خطط توسعات الشركة نظراً لما يتمتع به سوق دبي من قوة ومتانة تدعم أداء الشركات المدرجة. وقال إن «سامتيك»، التي تأسست عام 2003 تعتبر من أوائل الشركات التي طورّت أنظمة وخدمات ذكية لتحديد المواقع عن طريق الأقمار الصناعية في دبي وطرحتها في أسواق دولة الإمارات بما فيها أنظمة التتبع والمراقبة وملحقاتها.

وتوظّف الشركة طاقماً متخصصاً من المهندسين والمطورين والفنيين، الأمر الذي يجعلها قادرة على تطوير وتعديل العديد من الأنظمة والحلول إضافة إلى توفير أنظمة متنوعة حسب رغبة ومتطلبات العملاء.

الاستفادة من الفرص

وأكد أن وجود «سامتيك» في دبي مكنها من الاستفادة من الإيجابيات والفرص التي تتميز بها الإمارة، والتي باتت قادرة على أن تدير المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات العقارية والمؤسسات المالية وهيئات السياحة وشركات التأمين والجامعات التي تعمل على إدخال أحدث الأنظمة مثل «بلوكتشين» وغيرها في أعمالها. وأشار إلى أن الشركة تأخذ بعين الاعتبار جميع القرارات التي تصدرها الحكومة فيما يتعلق بالتكنولوجيا الذكية وأنظمة بلوكتشين وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

وقال سمير عبد الهادي، إن القطاع الرقمي يعد المستفيد الأكبر من القرارات الأخيرة التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تتعلق برفع نسبة تملّك المستثمرين الأجانب العالميين في الشركات لتصل إلى 100%، ومنحهم تأشيرات عمل تصل إلى 10سنوات، موضحاً أنه رغم أن اقتصاد الإمارات يعد الأكثر انفتاحاً وتنوعاً في المنطقة.

إلا أنه لا يحقّ للأجانب تملّك أكثر من 49% فقط من أي شركة، باستثناء تلك التي يتم تأسيسها في المناطق الحرة، أما بعد القرارات التحفيزية الأخيرة لحكومة دبي فإن هذه الخطوة تعتبر جريئة وطموحة سترفع ثقتنا وثقة المستثمرين لمزيد من الاستثمار بالدولة بشكل كامل، وستجعل الإمارات وجهة دائمة للمستثمرين، وستشجع على إقامة مشروعات واستثمارات وخطط طويلة الأمد.

التحوّل الرقمي

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«سامتيك ميدل إيست» إن القرارات تدل على أن الإمارات تواصل بسياساتها الحرص على احتضان المبدعين والمبتكرين وخاصة في القطاع الرقمي، لاسيما وأنها تنتهج التحول الرقمي في كل المجالات، مشيراً إلى أن القطاع الرقمي سوف يكون المستفيد الأكبر من تلك القرارات.

حيث إن العالم مقبل على استثمار النفط الجديد وهو نفط البيانات، وأن هذه القرارات سوف تشجعنا وتشجع كبرى الشركات العالمية في القطاع الرقمي، على اغتنام تلك الفرصة الكبيرة لإقامة مشروعات عملاقة تناسب احتياجات المنطقة.

وبالطبع سوف تكون دولة الإمارات نقطة الانطلاق الأكثر جذباً لتلك المشروعات والخطط الطموحة، نظراً لما تتبوأه الدولة من مكانة عالمية في التحوّل الرقمي، حيث ستقود الجهود الإقليمية والدولية عبر إطلاق مبادرات خلّاقة ومبتكرة.

وأضاف أن دبي باتت تعتمد بشكل كبير على تقنية «بلوك تشين»، نظراً لقدرتها على حماية أمن البيانات، وتحسين آلية اتخاذ القرارات ذات الصلة بالأعمال، كما تولي حكومة الإمارة اهتماماً كبيراً بهذه التقنية، نظراً لأن اعتماد هذه التكنولوجيا الذكية، سيتيح لها إمكانية إجراء معاملات خالية من الورق، وسيوفر الوقت والتكلفة ويُحسّن الكفاءة.

بلوك تشين

وأوضح أن العديد من المؤسسات الحكومية تتجه اليوم نحو استخدام تقنية «بلوك تشين» لبناء علاقات تعاونية أوسع نطاقاً، حيث تسعى 9 من أصل 10 مؤسسات حكومية للاستثمار في توظيف هذه التقنية بمجال إدارة التعاملات المالية والأصول والعقود والالتزام التنظيمي خلال 2018، في حين يتوقع 7 من أصل 10 مسؤولين حكوميين تنفيذيين مساهمة التقنية بإحداث طفرة حقيقية بمجال إدارة العقود.

وغالباً ما يكون ذلك على صعيد تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وأضاف سمير عبد الهادي أن لدى «سامتيك» العديد من الحلول لجميع قطاعات الأعمال (البناء والفنادق والصحة والتعليم والمدارس والدعم اللوجستي والنقل وغيرها من القطاعات الأخرى).

كما تقدم الحلول المتقدمة للمدارس والجامعات مثل نظام الحافلة المدرسية الذكي لمساعدة أولياء أمور الطلبة على معرفة مكان وجود أولادهم في أي وقت من لحظة صعودهم إلى الحافلات المدرسية وحتى عودتهم إلى منازلهم إضافة إلى مساعدة المدرسة في معرفة السجل الطلابي في الحافلات المدرسية وحالة الحافلات مما يقلل تعرض الطلاب لأي أذى.

منصة

قال سمير عبد الهادي، أن «سامتيك» تعزز توجه دبي نحو تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات موضحاً أن دبي تعد منصة لانطلاق شركات التقنية إلى الأسواق المحلية والعالمية حيث توفر الإمارة فرصاً للنمو والانطلاق للشركات التقنية بما يعزز من أعمالها .