أبوظبي تحصد جائزة الوجهة الأبرز عالمياً في سوق السفر بلندن

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في ختام سوق السفر العالمي بلندن عن فوزها بجائزة «الوجهة الأبرز عالمياً» خلال مشاركتها بالمعرض، وهي الجائزة الوحيدة في المملكة المتحدة التي يتم ترشيحها والتصويت عليها من قبل وكلاء السفر في المملكة المتحدة.

وتسلمت جائزة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جين داو كينز المسؤولة التجارية لمكتب دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في المملكة المتحدة.

وزارت روضة محمد العتيبة نائب رئيس البعثة في سفارة دولة الإمارات في لندن جناح دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي المشارك في معرض سوق السفر العالمي، حيث قامت بجولة في أرجاء الجناح واطلعت على العديد من الوجهات السياحية التي يجري الترويج لها تحت مظلة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومن أبرزها جامع الشيخ زايد الكبير، جزيرة ياس متحف اللوفر وقصر الحصن الذي سيفتتح أبوابه قريباً.

وأكدت العتيبة أهمية مشاركة أبوظبي في سوق السفر موضحة أنّ المشاركة ذات دور فاعل ومهم من حيث اجتذاب السياح والترويج للمعالم والمواقع السياحية بالإمارة. وعلى هامش المعرض كشف عدد من شركاء دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي المشاركين في فعاليات معرض سوق السفر العالمي في لندن عن عدد من البرامج والعروض الترويجية التي من شأنها زيادة أعداد السياح القادمين من السوق البريطاني بشكل خاص والأسواق الأوروبية بشكل عام.