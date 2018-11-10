«استيكو» تطلق نظام الدفع المباشر لسداد الإيجارات العقارية في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «استيكو» خدمة الدفع الإلكتروني التي تتيح للمستأجرين دفع التزامات الإيجار من خلال نظام الدفع المباشر حيث تتيح الخدمة الاستغناء عن الشيكات الإيجارية الآجلة ما يعزز كفاءة التعامل وتيسير الإجراءات وتوفير الوقت، وهو ما سينعكس بدوره إيجابياً على سوق العقارات.

وأطلقت «استيكو» شراكة مع «بنك الفجيرة الوطني»، و«نظام الدفع المباشر» لتطبيق نظام الدفع المباشر الذي يمثل حلاً إلكترونيّاً سهل الاستخدام لجميع الجهات المشاركة في التعاملات العقارية.

ويسهل «بنك الفجيرة الوطني» هذه العملية، بصفته راعياً لها، ويضمن تسوية سلسلة لحسابات المشاركين فيها. وقد انتهت «استيكو» من إدماج نظام الدفع المباشر في أنظمتها الإلكترونية لإدارة العقارات، وأصبح متاحاً اختياريّاً الآن ويحظى بترحيب كبير من الملّاك العقاريين.

ووفقًا لإجراءات النظام يتعين على المستأجِر توقيع وثيقة «صلاحية الدفع المباشر» مع «استيكو» وهو إجراء يُنفذ مرة واحدة وبعد ذلك تُخصم المبالغ المستحقة مباشرة من حساب المستأجر الجاري أو الاستثماري أو رصيد بطاقة الائتمان دوريّاً في التاريخ المتفق عليه وتُودع في حساب مالك العقار.

وقالت إلين جونز، الرئيس التنفيذي «استيكو»: «يزداد التحوّل إلى الأنظمة الإلكترونية يوماً بعد يوم، لذا تعمل استيكو بشكل كبير مع شركائها لتبني الأنظمة والابتكارات الجديدة التي تساهم في إنشاء بيئة مالية في دبي تتسم بالأمان والكفاءة وتخدم العملاء».

وأضافت: يمثل تطبيق نظام الدفع المباشر لتحصيل الإيجارات الخطوة الأولى في هذه الرحلة. وستعزز هذه العملية كفاءة التعامل، وتمكننا من تقديم تجربة أفضل لعملائنا من المستأجرين. ونحن على ثقة كاملة من أن هذه الخطوة ستؤثر تأثيراً إيجابياً وفورياً على سوق العقارات في الإمارات.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «يسرنا شراكتنا مع استيكو، وشركة ( نظام الدفع المباشر)، فمن شأن هذا أن يحقق إنجازاً في غاية الأهمية في قطاع العقارات. ولا شك أن التحوّل إلى سداد المستحقات الإيجارية إلكترونياً يصبّ في مصلحة جميع الجهات».