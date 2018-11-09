جمعية الظفرة التعاونية تعتمد المشاركة في «أديبك»

المصدر: الظفرة - البيان

اعتمدت جمعية الظفرة التعاونية مشاركتها بجناح خاص ضمن مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2018»، الذي ينطلق ابتداء من الثاني عشر من نوفمبر الجاري ويستمر حتى الخامس عشر من الشهر ذاته.

وهو المؤتمر الذي يعد أحد أكبر ثلاثة معارض ضمن قطاع النفط والغاز في العالم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت مشاركة جمعية الظفرة كي تحقق رؤيتها وخططها الاقتصادية الطموحة في فتح مجالات جديدة في عملها وتخصصات متنوعة، من خلال التواصل مع كبرى الشركات العالمية التي ستتواجد وتشارك ضمن المعرض.

وأكد محمد عشير المزروعي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن المشاركة في المؤتمر يأتي انطلاقاً من رغبة مجلس الإدارة في البحث عن الآفاق الجديدة للأعمال والخطط، التي ترغب الجمعية في تطبيقها ضمن خططها الدائمة للتوسع والتمدد بشكل أفضل في أعمالها في منطقة الظفرة وقال: خططنا مستمرة في تطبيق أعمال جديدة في منطقة الظفرة ومعرض أدبيك سيضم أحدث التقنيات وفرص الأعمال التي ستجتمع في مكان واحد.

وقال بن عشير: نبحث دوماً عن الحلول الأفضل في كل ما يسهم في دفع العجلة الاقتصادية للنمو بشكل إيجابي وأفضل في منطقة الظفرة، والمشاركة في المعرض هي أحد هذه الحلول، التي نتفاءل كثيراً بنتائجها.