إطلاق جائزة «محمد بن راشد العالمية للطيران»

المصدر: دبي ـ لؤي عبد الله

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، جائزة «محمد بن راشد العالمية للطيران»، بهدف إلقاء الضوء على إسهامات الدول والمنظمات التجارية والأفراد في العالم في تطوير قطاع الطيران.

ويأتي إطلاق الجائزة ليؤكد التزام الإمارات بتطوير صناعة الطيران العالمية.

وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن الجائزة تُعدّ الأغلى في هذا المجال، والأولى من نوعها التي يتم إطلاقها من قِبل جهة حكومية، ويأتي إطلاق الجائزة تتويجاً للإنجازات التي حققتها الإمارات في مسيرة تطوير صناعة الطيران المدني التي باتت نموذجاً عالمياً يحتذى به في المجالات كافة.

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