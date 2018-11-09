كلية دبي للسياحة تنظم برنامج «مضياف»

المصدر: دبي - البيان

نظمت كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري (دبي للسياحة) امس الخميس 8 نوفمبر 2018 برنامجاً تدريبياً للمواطنين الشباب الباحثين عن عمل في القطاع السياحي.

وذلك لمساعدتهم في الحصول على فرص وظيفية مناسبة تلبي طموحاتهم وتكون بداية لتأسيس مستقبل مهني ناجح.

ويعد «مضياف للإرشاد المهني» البرنامج التدريبي الأول من نوعه الذي تنظمه كلية دبي للسياحة بإشراف فريق عمل مبادرة مضياف، كونه يعزز من إمكانيات وقدرات المتدربين على تخطي المقابلات الوظيفية بنجاح من جهة، ويتيح المجال أمامهم للتعرف على القطاع السياحي ومكوناته ودوره في دعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.

واستقطب البرنامج التدريبي الذي نفذه متخصصون في المجال السياحي، عدداً من المواطنين الشباب الذين رأوا فيه فرصة مميزة لدعم طموحهم في العمل في واحد من أهم القطاعات الحيوية في الدولة وإبراز الوجه الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة وعادات وتقاليد شعبها أمام الكم الكبير من السياح الذين يتوافدون إليها من مختلف أنحاء العالم.

وقالت مريم المعيني، مدير إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة: «نضع نصب أعيننا رفد قطاع السياحة في إمارة دبي بالكفاءات المواطنة الشابة التي تساهم في تطويره وتعزيز مكانة دبي على خارطة السياحة العالمية. ويأتي تنظيم برنامج»مضياف للإرشاد المهني«لضمان توفير منصة ملائمة للباحثين عن عمل ضمن هذا المجال يخطون من خلالها الخطوة الأولى على سلم النجاح والتميز الوظيفي عبر صقل مهاراتهم العملية وتزويدهم بمعلومات وافية وشاملة عن السياحة وأهمية العمل فيها».

وكانت الكلية أطلقت مبادرة «مِضياف» بهدف دفع عجلة توطين القطاع السياحي من خلال توفير فرص تدريب وعمل للراغبين من المواطنين الشباب في العمل فيه.