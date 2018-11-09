«أدنيك» تطلق أول منصة للابتكار للملتقيات المتخصصة في المنطقة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» عن إطلاق «منصة الابتكار - The Hive»، التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضم أحدث مركز متخصص لقطاع الاجتماعات والملتقيات العالمية، والتي تم تطويرها تلبية للاحتياجات المتسارعة والمتغيرة لمنظمي قطاع الاجتماعات والمشاركين في فعاليات الأعمال المختلفة، ولمواكبة النمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع عالمياً، ومن المقرر أن يتم إطلاقها رسمياً مع نهاية العام الجاري.وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) .

ومجموعة الشركات التابعة لها: «يعكس إطلاق «منصة الابتكار» الجديدة في قطاع الاجتماعات، التزام شركة أبوظبي الوطنية للمعارض المتواصل بتطوير بنيتها التحتية وتبنى مفاهيم الابتكار لتحسين مرافقها بالشكل، الذي يعزز من تنافسيتها وقدرتها على استقطاب الاجتماعات والفعاليات الدولية الكبرى، والذي يندرج وفق استراتيجيتها الرامية لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي عاصمة لصناعة سياحة الأعمال في المنطقة».