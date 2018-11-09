«الإمارات للمزادات» تطرح 56 لوحة مميزة للمركبات في الشارقة غداً

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم الإمارات للمزادات، الشركة الرائدة في إدارة وتنظيم المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، غداً السبت، مزاداً علنياً على 56 لوحة للمركبات الخاصة تحمل أرقاماً مميزة، وذلك في الساعة الخامسة مساءً في مركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات في الشارقة.

ويتضمن المزاد باقة متنوعة من الأرقام المميزة التي تحاكي مختلف أذواق هواة اقتناء الأرقام المميزة للوحات مركباتهم، وعلى رأسها الرقم الفردي (7) وهو الرقم الوحيد المتاح في هذا المزاد من الفئة الثالثة، إضافة إلى 4 لوحات ثنائية، و15 لوحة ثلاثية، و20 لوحة رباعية، و16 لوحة خماسية.

ومن أبرز الأرقام المميزة الأخرى المطروحة في المزاد الأرقام (14) و(20) و(55) و(400) و(122) و(1700) و(7777) و(3311)، إلى جانب العديد من الأرقام المميزة الأخرى التي قد ترمز إلى تواريخ أو مصفوفة أرقام محببة ومميزة لعدد كبير من الأشخاص والمهتمين باقتناء الأرقام.

ودعا عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات، محبي اقتناء الأرقام المميزة في إمارة الشارقة وجميع إمارات الدولة إلى المشاركة في مزاد الشارقة العلني، متوقعاً أن يشهد المزاد إقبالاً كبيراً من الجمهور، نظراً لتميز الأرقام المطروحة التي تم اختيارها بعناية، ولن تكون متاحة إلا عبر المزاد العلني، مؤكداً التزام الشركة بتنظيم المزاد وفق أعلى المعايير المتبعة في تنظيم المزادات على مستوى العالم.

ودعا المناعي الجمهور والمهتمين وهواة اقتناء الأرقام المميزة للوحات مركباتهم وكل المعنيين لحضور فعاليات المزاد العلني سواء للمشاركة به أو للإسهام في إضفاء مزيد من المتعة والإثارة إلى منافسات الأرقام المميزة، معتبراً أن حضور فعاليات المزاد العلني فرصة فريدة من نوعها منذ انطلاقة المزاد وحتى اختتامه، مؤكداً أن حضور فعاليات المزاد مجاني.