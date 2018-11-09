2.2 مليار درهم تصرفات العقارات بدبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي أكثر من 2.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 632 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 156 مبايعة للأراضي بقيمة 600 مليون درهم، و476 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 600 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة برج خليفة أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيراً مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1 مليار درهم منها 99 رهن أراض بقيمة 700 مليون درهم و143 رهن فلل وشقق بقيمة 300 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 7 بقيمة 151 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الأولى بقيمة 107ملايين درهم.

تصرفات أمس

وحققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك في دبي أمس أكثر من 430 مليون درهم، وشهدت الدائرة تسجيل 122 مبايعة بقيمة 353 مليون درهم، منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 230 مليون درهم و99 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 123 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة عود ميثا.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 77 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 53 مليون درهم و24 رهن فلل وشقق بقيمة 24 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 12 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 9 ملايين درهم.