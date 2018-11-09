دعم مشروع «الإمارات للألمنيوم» بغينيا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات أمس عن وصول قاطرتي تحويل من طراز SD40-2 إلى جمهورية غينيا في غرب أفريقيا، تمهيداً لاستخدامها في مشروع الشركة لتعدين البوكسيت.

وتعمل شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، على بناء منشآت تعدين البوكسيت ومرافق التصدير المرتبطة به في جمهورية غينيا ويعد هذا المشروع هو أكبر مشروع تنموي تشهده البلاد خلال العقود الأربعة الأخيرة.

علامة بارزة

وقال باولو كاستيلاري، الرئيس التنفيذي لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن: «يشكل وصول هذه القاطرات علامة بارزة أخرى في مسيرة تطوير مشروعنا، والذي سيلعب دوراً كبيراً في تعزيز قطاع التعدين واقتصاد غينيا والمنطقة بشكل أوسع، وبينما تتشكل أعمال البنية التحتية للتعدين وتوصيل البوكسيت المستخرج لميناء التصدير بوتيرة متسارعة، فإننا نركز على استكمال الأعمال وفق أرقى معايير الأمان والكفاءة».