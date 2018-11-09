«دبي للمشاريع الناشئة» تستعرض دور الابتكار في النقل الذكي

المصدر: دبي - البيان

نظمت «دبي للمشاريع الناشئة» -إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال- بالتعاون مع شركة «رولاند بيرجر» وبنك «إنتيسا سان باولو» أمس في مقر غرفة دبي «مؤتمر التقنية والابتكار» الذي ركز على دور الابتكار في مجال التكنولوجيا والتنقل في الاقتصاد الدائري.

هدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أبرز وأحدث الحلول التكنولوجية الذكية والمبتكرة لأصحاب المشاريع الناشئة من دولة الإمارات وإيطاليا خاصة في مجالات الطاقة والنقل الذكي بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة في الإمارات وإيطاليا.

وشارك في المؤتمر ليبوربو ستيلليلنو سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة ورينيه سيجير المدير الإداري لشركة «رولاند بيرجر» الشرق الأوسط وكوشال شاه الشريك الإداري لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «رولاند بيرجر» وماورو ميسيلو رئيس قسم الخدمات المصرفية والاستثمارية في بنك «إنتيسا سان باولو» وموريزيو مونتانيز رئيس مجلس إدارة مركز ابتكار «إنتيسا سان باولو» وبحضور أكثر من 100 من أصحاب المشاريع الناشئة ومستثمرين وأصحاب الشركات في الدولة.

تعاون

وأكد ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة دبي على أهمية تنظيم هذا المؤتمر الذي من شأنه تعزيز التعاون المشترك بين الشركات الناشئة في الإمارات وإيطاليا، لافتاً كذلك أن هذا المؤتمر يعتبر منصة مثالية للمستثمرين وأصحاب الشركات للتعرف على أحدث التقنيات الذكية والمبتكرة لأصحاب المشاريع الناشئة وإنشاء شراكات مربحة تحقق الأهداف المؤسسية.

وأكد أن دبي تحرص على تعزيز دورها لتكون مركزاً عالمياً للأعمال المبتكرة واعتماد حلول المدن الذكية لتحسين جودة الحياة لمواطنيها والمقيمين عليها، لافتاً كذلك إلى أن دولة الإمارات وإيطاليا تتميزان بكونهما وجهة مثالية للشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم خاصة المتخصصة في مجال التقنية والابتكار..

منوهاً أن دعم وتعزيز المشاريع الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي كانت ومازالت جزءاً رئيسياً من استراتيجية الغرفة وهي إحدى ركائز المرحلة القادمة.

ومن جانبه أشاد ليبوريو ستيلينو، السفير الإيطالي لدى الدولة، خلال كلمته في الفعالية، بالمكانة المتميزة التي تحتلها إمارة دبي على الساحة العالمية، منوهاً أن معرض إكسبو العالمي 2020 دبي يعكس قيم التميز والجمال والابتكار التي تتحلى بها إمارة دبي.

ونوه ستيلينو إلى العلاقات القوية التي تربط بين بلاده ودولة الإمارات، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى الإمارات ما معدله 5.4 مليارات يورو سنوياً، مشيراً إلى وجود مجال واسع لتعزيز هذا التعاون التجاري.

واختتم المؤتمر بعروض تعريفية لـ 10 من أصحاب المشاريع الناشئة في كل من دولة الإمارات وإيطاليا حول حلولهم الذكية والمبتكرة في مجالات التقنية والاقتصاد الدائري والطاقة والنقل الذكي.