200 قرار ترسم مستقبل الاتصالات في العالم لـ 4 سنوات مقبلة

المصدر: دبي - البيان

شهدت الجلسات العامة لمؤتمر المندوبين المفوضين 2018 المنعقد في دبي حالياً، طرح أكثر من 200 قرار للاعتماد من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات، وسترسم هذه القرارات مستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السنوات الأربع المقبلة، ويقوم المؤتمر الحالي على وضع خطة 2020 - 2023 المتعلقة بأحدث التطورات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول العالم.

وقام المهندس ماجد المسمار في سياق مهماته رئيساً لمؤتمر المندوبين المفوضين 2018 بجولات على قاعات المؤتمر يشارك من خلالها في النقاشات المتعلقة بموضوعات البحث، حيث تجري مداولات حثيثة للوصول إلى صيغ نهائية متفق عليها وتعبر عن رؤى الأطراف جميعاً.

وتأتي هذا الجولات بعد انتهاء الأسبوع الأول من أعمال المؤتمر الذي شهد انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه والدول الأعضاء في مجلس الاتحاد، ومجلس لوائح الراديو.

وقال المهندس ماجد المسمار، رئيس مؤتمر المندوبين المفوضين 2018: «لقد شهد الأسبوع الأول من المؤتمر عمليات الانتخابات الخاصة بالاتحاد والدول الأعضاء، وفي الوقت نفسه كانت الجلسات الخاصة بالقرارات والمقترحات الخاصة تجري على قدم وساق في الجلسات المغلقة، وقد واصلت اليوم تجوالي بين القاعات، واطلعت على النقاشات والقضايا، وتأكدت من أن الأمور تسير على خير ما يرام، لوضع الصيغ النهائية للقرارات والمقترحات التي سيتم اعتمادها في الجلسات العامة».