«دبي للقوارب المستعملة» منصة للمشترين والبائعين في المنطقة

Ⅶ المشاركون يشددون على تبنّي مفاهيم إنترنت الأشياء الصناعيّة | من المصدر

Ⅶ دبي - البيان

تشارك هيئة الطرق والمواصلات، وللعام السابع على التوالي في معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة 2018، الذي ينظمه نادي خور دبي للغولف واليخوت في مرسى خور دبي من 8 إلى 10 الجاري. ويعتبر هذا الحدث الوحيد من نوعه في المنطقة، وهو مفتوح للمشترين والبائعين من أنحاء الشرق الأوسط. وأوضح ناظم فيصل، مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أن مشاركة الهيئة هي من خلال عرض وتشغيل عدد من العبرات أثناء فترة المعرض، وذلك بهدف الترويج لخدمات النقل البحري في دبي مع إمكانية جذب مستثمرين مهتمين بتأجير العبرات بموجب عقود طويلة الأمد.

وقال فيصل: إن الهدف من المشاركة في معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة يتمحور حول تعزيز التعاون مع نادي خور دبي للغولف واليخوت.