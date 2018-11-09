«شروق» تدعم رؤية الشارقة باستقطاب 10ملايين سائح 2021

المصدر: الشارقة- البيان

التقت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) مع أبرز وسائل الإعلام البريطانية والأوروبية، والشركات العالمية المتخصصة بالخدمات الفندقية والسياحية.

ضمن مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي 2018، الذي اختتمت فعالياته، أول من أمس، في العاصمة البريطانية لندن، بهدف تعريفهم بأحدث مشاريعها في قطاع السياحة والضيافة.وشاركت (شروق) في المعرض العالمي، ضمن جناح الشارقة، الذي نظمته هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الإمارة، في إطار تعزيز دورها أحد المحركات الأساسية في دعم جهود الهيئة بتحقيق رؤية الشارقة باستقطاب 10ملايين سائح بحلول 2021.

واستعرضت (شروق) آخر التطورات والعروض الخاصة بعدد من مشاريعها السياحية والترفيهية والعائلية مثل واجهة المجاز المائية، وجزيرة النور، وحدائق المنتزه.