برنامج «شباب أديبك» يعرض لطلبة المدارس مسارات مهنية واعدة

المصدر: أبوظبي - وام

يشارك نحو 600 من طلبة المدارس الثانوية في برنامج «شباب أديبك» الذي يأتي ضمن فعاليات مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2018»، ويعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنيك» بتنظيم من شركة «دي أم جي للفعاليات» وذلك خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

واستضاف برنامج «شباب أديبك» خلال سنواته الخمس الأولى أكثر من 1900 طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً، ويهدف إلى كسب قلوب الشباب من خلال إيجاد تواصل مباشر بينهم.

وقال جان فيليب كوسيه، نائب الرئيس لقطاع الطاقة لدى «شركة دي إم جي للفعاليات»، إن حاجة قطاع النفط والغاز للمهندسين والمديرين «لا نهاية لها».