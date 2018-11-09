«دايكن» و«جالاكسي كولينج» تعرضان أحدث تقنيات التبريد

المصدر: دبي - البيان

نظّمت «دايكن»، بالتعاون مع شركة «جالاكسي كولينج تكنولوجيز»، فعالية خاصة في فندق «إنتركونتينتال دبي فستيفال سيتي»، لتسليط الضوء على باقة من أحدث تقينات «دايكن» التي تشمل تقنية الضاغط العاكس (الإنفرتر)، وأنظمة تدفق سائل التبريد المتغير (VRV)،.

وذلك في أعقاب التعاون الذي تم إبرامه أخيراً بين الجانبين. وأقيمت الفعالية بحضور أكثر من مئتين ضيفاً من المقاولين والاستشاريين، الذين أتيحت لهم فرصة استكشاف المزايا الكثيرة التي ينطوي عليها استخدام منتجات «دايكن» الرائدة.

وقال يوجي مياتا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «دايكن الشرق الأوسط وإفريقيا»: «تؤمن دايكن بأهمية تحقيق النمو لأعمالها وحضورها الرائد في مختلف الأسواق حول العالم، وذلك من خلال التعاون وإبرام الشراكات مع نخبة الموزعين والارتقاء بسوية أدائهم».