«إم دي سي» التابعة لمبادلة تفوز بجائزة أفضل مبادرة للخدمات المشتركة في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال»، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، فوزها بجائزة «أفضل مبادرة للخدمات المشتركة في دولة الإمارات».

وقد تم الإعلان عن الجائزة خلال فعاليات المؤتمر الحكومي للخدمات المشتركة، الذي نظمته وزارة الداخلية مؤخراً.وتسلم ناصر النبهاني، الرئيس التنفيذي للشركة الجائزة خلال احتفال خاص نظم على هامش فعاليات المؤتمر الحكومي للخدمات المشتركة في أبوظبي بحضور عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين من القطاعين العام والخاص وعدد من كبار ضباط وزارة الداخلية.

وجاء فوز «إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال» بالجائزة تقديراً للخدمات المهنية العالمية المستوى، التي تقدمها الشركة لمبادلة ومجموعة شركاتها التابعة، ولقدرتها على الاستجابة المرنة للاحتياجات المختلفة لعملائها مع الالتزام بأفضل الممارسات.وقال ناصر النبهاني، الرئيس التنفيذي للشركة: «كان فوزنا بهذه الجائزة ثمرة لجهود جميع موظفي الشركة والدعم المتواصل من جانب عملائنا».