إشادة بتجربة الإمارات في وضع التشريعات المحفزة للابتكار

المصدر: القاهرة - وام

أشاد المشاركون في مؤتمر «دور التشريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة» الذي استضافته القاهرة على مدى يومين بتجربة دولة الإمارات في وضع التشريعات المحفزة للابتكار.

ودعا المشاركون في المؤتمر، الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إلى ضرورة الاستفادة من التجربة الإماراتية على الصعيد العربي. وأوضح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة، أن المؤتمر خرج بعدة توصيات من أهمها ضرورة إجراء تعديل تشريعي لتضييق مدلول المال العام واستبعاد تطبيق القواعد الموسعة التي تحمي هذا المال على أموال البنوك، سواء من حيث التجريم والعقاب أو من حيث الإجراءات وأهمية إنشاء جهاز متخصص للتحقيق والاتهام في الجرائم الاقتصادية وإصلاح نظام المحاكم الاقتصادية المطبق حالياً في مصر.

وأكد المؤتمر ضرورة التوسع في إنشاء المناطق الصناعية، خاصة في الأقاليم الأقل نمواً، وأهمية إعادة النظر في صياغة بعض مواد القانون رقم 115 لسنة 2015 الخاص بالضمانات المنقولة بما يحقق أهداف التنمية.