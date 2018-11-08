إنجاز محطة الحاويات الرابعة لميناء جبل علي 2019

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكد شهاب الجسمي، مدير الإدارة التجارية في «موانئ دبي العالمية» إنجاز محطة الحاويات الرابعة لميناء جبل علي العام المقبل، مشيرا إلى أن المحطة الجديدة ترفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 22.2 مليون حاوية نمطية.

وقال شهاب الجسمي، في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» على هامش فعاليات الدورة الثانية لمعرض الاستثمار الزراعي والذي انعقد أخيراً في أبوظبي: «قاربت المحطة الرابعة على الاكتمال وكل المؤشرات تؤكد إنجازها خلال العام المقبل، وتستوعب المحطة الجديدة 3 ملايين حاوية نمطية لترفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 22.2 مليون حاوية سنوياً».

وأشار الجسمي إلى الدور الكبير الذي تلعبه المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في قطاع التجارة بصفة عامة وتجارة الغذاء في الإمارات والمنطقة بصفة خاصة، مشيرا إلى أن المنطقة تربط دبي بأكثر من 140 وجهة تجارية عالمية.

كما تستحوذ «جافزا» على نحو 19.5 مليون طن من المنتجات الغذائية، تشكل نسبة 40.5% من إجمالي الأغذية المستوردة لجميع الإمارات، كما تضم «جافزا» 502 شركة أغذية ومشروبات من 64 دولة، وتشكل دول مجلس التعاون 39% من عملاء هذه الشركات، وتضم المنطقة الحرة لجبل علي مساحة 1.53 مليون متر مربع مخصصة لقطاع المواد الغذائية واحتياجاته.

ولفت الجسمي إلى التسهيلات الكبيرة التي تتيحها «جافزا» للموردين والمستوردين، وقال إن البنية التحتية القوية التي تتميز بها المنطقة الحرة لجبل علي وسهولة الإجراءات، خاصة على صعيد إدخال البضائع والتوسع في الخدمات الإلكترونية يجعل خدمات المنطقة فعالة ومنافسة بشكل كبير.

وأوضح أن وفداً من «جافزا» التقى خلال فعاليات معرض الاستثمار الزراعي في أبوظبي بعدد كبير من الشركات الأجنبية، خاصة من استراليا لعرض الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي تتيحها «جافزا» لهم، سواء في مجال الأغذية أو الثروة الحيوانية، كما عرض الوفد في محاضرة مزايا المستودعات التي تضمها «جافزا» وإجراءات إدخال البضائع بيسر وسهولة.

وطبقا لموقع المنطقة الحرة لجبل علي على شبكة الإنترنت، فإن المحطة الرابعة تقع على جزيرة اصطناعية إلى الشمال من محطة الحاويات رقم 2 وبدأت شركة موانئ دبي العالمية منتصف 2015 أعمال بناء المحطة الرابعة باستثمارات تصل إلى 5.86 مليارات درهم.

وستوفر محطة الحاويات الرابعة في مرحلة تشغليها الأولى رصيفاً بطول 1200 متر وعمق غاطس يصل إلى 18 متراً، وسيتم تزويدها بنحو 13 من أكبر وأحدث رافعات الرصيف في العالم والتي تعمل عن بعد من غرفة تحكم متطورة في الميناء، فضلاً عن 35 رافعة جسرية لساحة الحاويات تعمل بشكل آلي.

ويرفع عدد رافعات المحطة الجديدة عدد رافعات ميناء جبل علي إلى ما لا يقلّ عن 110 رافعات من أرقى وأحدث الرافعات العملاقة التي تتراصف على طول 11 ألف متر من الأرصفة بحلول 2019.

ووفقا لأحدث الإحصائيات، فإن الإمارات تستورد حاليا 48.1 مليون طن من المواد الغذائية، منها 19.5 مليون طن تدخل للدولة عبر ميناء جبل علي، ويرتفع استيراد الإمارات من الغذاء إلى 59.2 مليون طن بحلول 2021، وتعتبر «جافزا» أفضل قاعدة إقليمية والأكثر كفاءة للعلامات التجارية العالمية، كما أنها وجهة مفضلة لشركات الأغذية والمشروبات من جميع أنحاء العالم.

وتعد صناعة الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية واحدة من أفضل خمسة قطاعات أداءً في جافزا، ويحتل القطاع المرتبط بالغذاء 1.53 مليون متر مربع من المرافق المشتركة.