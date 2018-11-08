348 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 348 مليون درهم، حيث تم تسجيل 130 مبايعة بقيمة 218 مليون درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 105 ملايين درهم و102 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 113 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة الخوانيج الأولى. وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم. وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم. وسجلت الرهونات 130 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 86 مليون درهم و32 رهن فلل وشقق بقيمة 44 مليون درهم، أهمها بمنطقة عيال ناصر بقيمة 35 مليون درهم، ورهن بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 17 مليون درهم.