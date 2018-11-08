مذكرة تفاهم بين «مطارات دبي» و«كلية السياحة»

المصدر: دبي- البيان

وقعت مؤسسة مطارات دبي وكلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات.

ويأتي توقيع المذكرة ضمن إطار سعي الجهات الحكومية في دبي لتحقيق التكامل والتنسيق والتعاون في ما بينها من أجل تحقيق رؤية واستراتيجية الإمارة . وقع الاتفاقية جمال الحاي، نائب الرئيس في مطارات دبي، وعيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة، في احتفال أقيم في المبنى 1 بمطار دبي.

وأكد الحاي أن هذه الخطوة تتواكب مع رؤية حكومتنا الرشيدة الهادفة إلى جعل مطار دبي أفضل مطار في العالم بخدمات المسافرين، وأن يكون بوابة نموذجية لما سيلاقيه الزوار من خدمات تفوق توقعاتهم أثناء زيارتهم للإمارات. وتتيح لنا المذكرة الاستفادة من التدريب الذي توفره الكلية للارتقاء بأداء موظفي مطارات دبي بمجال الاستقبال خاصة أننا نتوقع استقبال أكثر من 90 مليون مسافر بنهاية العام و100 مليون في 2020.