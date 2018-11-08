الفجيرة تستضيف المؤتمر العربي للأمن الغذائي 14 نوفمبر

المصدر: الفجيرة - البيان

تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يُعقد المؤتمر العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي في الإمارة خلال 14 ـ 15 من نوفمبر الجاري تحت شعار «الزراعة الذكية خيار واعد للعالم العربي».ينظم المؤتمر اتحاد الغرف العربية ووزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والاتحاد العربي للصناعات الغذائية وبمشاركة الغرف العربية واتحاداتها والشركات العربية والدولية الرائدة في مجال الأمن الغذائي.

وأوضح خالد محمد الجاسم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن المؤتمر يهدف إلى الإضاءة على أهمية الاستثمار في الزراعة الذكية كونها تركز على الاستغلال الأمثل للزراعة على أقل مساحة من الأرض وأقل كمية من المياه للحصول على أفضل إنتاج من المحاصيل، مما يجعلها خياراً مستقبلياً واعداً للعالم العربي لتحقيق إنتاج زراعي مستدام ومواجهة مشكلات محدودية الموارد والتغير المناخي التي تواجه القطاعات الزراعية في الدول العربية.

وأضاف الجاسم أن نخبة من كبار الشخصيات وفي دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة سيشاركون في المؤتمر بجانب ممثلين من الوزارات وغرف التجارة والصناعة العربية والخليجية ومنظمات واتحادات عربية وإقليمية ودولية معنية بالأمن الغذائي، الشركات الزراعية والصناعية والتجارية وشركات ومؤسسات الصناعات الزراعية والغذائية وأصحاب الأعمال ورواد الأعمال والخبراء العرب والدوليين الناشطين في مجالات إنتاج الغذاء والتنمية الزراعية المستدامة. وقال الجاسم: إن تنظيم المؤتمر هذا العام يأتي على خلفية النجاح الذي حققته الغرفة بتنظيمها للمؤتمر الخامس الذي عقد في مايو 2016.