نمو قوي في التدفقات السياحية

المصدر: دبي - البيان

سجل قطاع السياحة في الإمارات انتعاشاً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية، حيث سجلت حركة التدفقات السياحية نمواً قوياً.

وشهدت أبوظبي نمواً 5.8% في أعداد السائحين، خلال الربع الثالث 2018، بينما سجل عدد السائحين الوافدين إلى دبي ارتفاعاً 0.4%.

ودعم تزايد عدد السائحين الصينيين والهنود الوافدين انتعاش حركة التدفقات في دبي وأبوظبي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، فضلاً عن بقية الإمارات بنسبة مختلفة حسب أرقام مؤسسة «كوليرز للاستشارات».

وتوقّع التقرير الصادر بعنوان «سوق الفنادق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الثالث 2018» ارتفاع عدد الغرف الفندقية من فنادق العلامات التجارية العالمية في الإمارات إلى 110 آلاف غرفة عام 2020 وإلى 96300 غرفة عام 2019 مقابل 87 ألف غرفة العام الجاري.