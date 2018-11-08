سوق دبي الحرة تفوز بجوائز للمسؤولية الاجتماعية

المصدر: دبي- البيان

فازت سوق دبي الحرة بجائزتي «أفضل إنجاز في الاستدامة الشاملة» و«التميز في إدارة البيئة المستدامة والصحة والسلامة» خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز القيادة العالمية للاستدامة، الذي أقيم مؤخراً في فندق شيراتون جراند جاكارتا غانداريا سيتي في إندونيسيا.

وتكرم الجوائز التي تعد جزءاً من مؤتمر الاستدامة العالمي الذي أسسه د. راغوناندان لال بهاتيا، أبرز الإنجازات في مجال الاستدامة.

وقال كولم ماكلوجلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: هذا التكريم يدفعنا إلى مواصلة بذل الجهود في مؤسستنا لتحسين الاستدامة وتقديم مساهمات قيَمة للمجتمع. وجرى إطلاق جوائز القيادة العالمية لاستدامة للمرة الأولى في موريشيوس في ديسمبر 2015، قبل أن ينعقد الحدث مجدداً في دبي عامي 2016 و2017، حيث فازت سوق دبي الحرة بأولى جوائزها في فئة التميز في إدارة البيئة المستدامة والصحة والسلامة في عام 2016.