74.2 مليار دولار سوق خدمات التنظيف عالمياً 2024

المصدر: دبي- البيان

يشهد مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، الثلاثاء المقبل انطلاق الدورة الجديدة للمعرض التجاري المتخصص «أسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف 2018»، الذي يشهد مشاركة أكثر من 60 عارضاً من 15 دولة.

وسيطلع المشغلون المستقلون، ومديرو الشراء والغسيل ومستشارو النظافة الصناعية على أحدث الإبداعات في سوق خدمات التنظيف العالمي، الذي يتوقع أن يصل حجمه وفقاً لأبحاث السوق إلى 74.29 مليار دولار بحلول 2024. وتعد منطقة الخليج تحديداً من أسواق النمو الرئيسية لتقنيات التنظيف الاحترافية.

ويقام الحدث بين 13 ــ 15 نوفمبر. ويضم كل قطاعات صناعة التنظيف من خلال 3 منصات هي جلف لاندوركس لصناعة الغسيل والتنظيف الجاف، كلين ميدل إيست لقطاع التنظيف التجاري، وجلف كار ووش لقطاع العناية بالسيارات.