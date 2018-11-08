«داماك العالمية» تبدأ تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس

المصدر: مسقط - البيان

أعلنت شركة «داماك العالمية»، الشريك الاستراتيجي للشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران) في مشروع تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس السياحي في مطرح، انطلاق الأعمال التمهيدية في المشروع الذي تصل قيمة الاستثمارات فيه إلى 2 مليار دولار.

حيث سيعمل على تحويل الميناء التاريخي العريق إلى واحدة من أرقى الوجهات السياحية البحرية المتكاملة في المنطقة، حيث سيتضمن عدداً من الفنادق والمطاعم والوحدات السكنية إلى جانب مجموعة من المرافق التجارية والترفيهية المتنوعة، وذلك في إطار الاستراتيجية السياحية للسلطنة 2040.

وكان المشروع قد مر بمراحل تمهيدية عديدة منذ الإعلان عن الشراكة بين داماك وعمران العالمية منتصف العام الماضي، حيث تم إعداد مجموعة من الدراسات والأبحاث عن ولاية مطرح بشكل عام عن طريق شركات متخصصة في هذه المجالات، شملت هذه دراسات الجدوى والدراسات الفنية، وآليات تعزيز مشاركة المجتمع فيه، فضلاً عن تحليل تدفق الحركة المرورية في المنطقة.

وبعد الحصول على موافقة وزارة السياحة على المخطط العام للمشروع، بدأت الأعمال التمهيدية في الموقع العام داخل محيط الميناء في الأجزاء التي سيبدأ العمل عليها ضمن المرحلة الأولى للمشروع الكبير.

وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة «داماك العالمية»: «عملت داماك العالمية منذ انطلاقها على إعادة تعريف التطوير العمراني في الشرق الأوسط.

واليوم نخطو خطوة جديدة على هذا الطريق عبر تطوير وجهة بحرية عالمية رائدة هنا في مسقط. لقد عملنا عن كثب خلال الفترة الماضية مع كافة الشركاء للانتهاء من الدراسات المعمارية والفنية للمشروع، واليوم نخطو نحو الأمام بالإعلان عن انطلاق الأعمال الإنشائية على الأرض تمهيداً لتحويل الميناء الحالي إلى وجهة سياحية بارزة على مستوى المنطقة».

وفي إطار إتاحة الفرصة أمام الجميع للتعرف على المشروع بشكل أكبر، بدأت أعمال الإنشاءات للمركز التعريفي الذي سيعمل على إثراء تجربة الزوار وإطلاعهم على التاريخ الغني للمنطقة بتقنيات الواقع الافتراضي التي ستتيح لهم استكشاف الماضي الغني والمستقبل المشرق للولاية، والذي سيضم أيضاً المخطط العام للمشروع.