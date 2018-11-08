مذكرة تفاهم بين «مرافئ الفجيرة» و«يونايتد ستيل»

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت «مرافئ الفجيرة»، الذراع التشغيلية المملوكة بالكامل لموانئ أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة «يونايتد ستيل إندستريز»، المتخصصة في تصنيع حديد التسليح والقضبان ولفائف الأسلاك.

وتدعم هذه الاتفاقية عملية مناولة الشحنات الواردة والصادرة للشركة عبر «ميناء الفجيرة»، حيث ستعمل «مرافئ الفجيرة» بموجبها على تقديم كافة التسهيلات اللوجستية التي تحتاجها.

وقع مذكرة التفاهم أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي لـ«مرافئ الفجيرة»، ومامد مجومادوف، الشريك في «يونايتد ستيل إندستريز».

وقال أحمد المطوع: تعكس مذكرة التفاهم التي وقعناها الميزة التنافسية التي تتمتع بها مرافئ الفجيرة، حيث ستمكن الشركة من تعزيز سرعة وكفاءة عملية مناولة شحناتها وتحقيق خفض في التكاليف. وسنواصل تعزيز دورنا ضمن جهود التوسع الإستراتيجي للإمارات نحو أسواق شبه القارة الهندية وشرق إفريقيا.