22.8 مليون اشتراك بخدمات الاتصالات نهاية أغسطس

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

وصل عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة «الهاتف المتحرك، الإنترنت، الثابت» إلى 22.84 مليون اشتراك نهاية أغسطس، بانخفاض 2.8% أو ما يعادل 655.8 ألف اشتراك مقارنة بنحو 23.495 مليون نهاية ديسمبر 2017.

وأوضحت إحصاءات الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أن عدد اشتراكات الهاتف المتحرك انخفضت بنحو 672.99 ألف اشتراك.

حيث تراجعت من 19.826 مليون اشتراك نهاية ديسمبر إلى 19.15 مليوناً نهاية أغسطس، وبلغت نسبة انتشار الخدمة نحو 216.9 خطاً لكل 100 نسمة. ووصل عدد اشتراكات الدفع المقدم للهاتف المتحرك لدى مشغلي الاتصالات إلى 15.73 مليون اشتراك بنهاية أغسطس، بينما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة 3.419 ملايين اشتراك.

وسجلت اشتراكات الإنترنت لدى مشغلي الاتصالات نحو 1.36 مليون اشتراك بنهاية أغسطس بزيادة 1% مقارنة بنحو 1.348 مليون اشتراك نهاية ديسمبر 2017، واستحوذت اشتراكات النطاق العريض على جميع الاشتراكات وبلغت نسبة انتشار الخدمة نحو 15.4 اشتراكاً لكل 100 نسمة.