«تلغراف»: دبي تتمتع بإطلالات رائعة من الجو

المصدر: دبي- أشرف رفيق

نشرت تلغراف صوراً ملتقطة بإطلالات رائعة من الجو لمدينة دبي، معلقة عليها بأن دبي تبدو من أجمل المدن عندما تنظر إليها بعين الطائر من الجو. وقالت الصحيفة البريطانية:

«قليلة هي المدن التي ترى جمالها عندما تلتقط لها صوراً من الجو، لكن دبي الواقعة وسط الصحراء، المليئة بالأبراج الشاهقة والجزر الاصطناعية والحدائق الترفيهية، وملاعب الجولف الخضراء، ومضمار التزلج على الجليد، وفندق على شكل شراع سفينة عملاقة مثل قلعة ديزني «برج العرب» وغيرها من المعالم».

ونشرت الصحيفة عدة صور ملتقطة من الجو لمدينة دبي تبين مدى جمالها وابهتها خاصة عند النظر إليها بعين الطائر.