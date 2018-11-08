«دبي الجنوب» تكرّم شركاءها الاستراتيجيين

المصدر: دبي - البيان

نظمت «دبي الجنوب» حفل تكريم لأكثر من 30 شريكاً استراتيجياً من القطاع الحكومي.

ويستهدف الحفل الذي تمّ تنظيمه أمس في فندق جميرا بيتش تسليط الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها دبي الجنوب بدفع مسيرة الريادة والتميّز في تقديم أرقى الخدمات لمتعامليها الذي يلعبون دوراً محورياً في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.وتنبثق المكانة القوية التي تتمتع بها «دبي الجنوب» من الشراكة المتينة مع أصحاب المصلحة.

فضلاً عن جهود المنطقة المستمرة في تقديم أفضل الخدمات والعمليات اللوجستية لضمان خلق بيئة استثمارية حاضنة. وتكمن أهمية الشراكة بين «دبي الجنوب» وشركائها في كونها ركيزة أساسية ودعامة متينة في تعزيز مشروعات وإنجازات هذا المشروع المتكامل.وقام خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مدينة دبي للطيران» و«دبي الجنوب»، بتكريم رؤساء ومسؤولين من مختلف المؤسسات والشركات العاملة في المنطقة.

حيث أشاد بالجهود المتواصلة والمبادرات النوعية التي تتبناها دبي الجنوب بالشراكة مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص والرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق لدفع مسيرة التميّز، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المتمثلة بجعل دبي واحدة من أبرز المدن في العالم في مؤشر الأداء اللوجستي والطيران وترسيخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي رائد في مجال البنية التحتية.

وأضاف: «إن متانة الشراكات التي تمّ العمل عليها بين دبي الجنوب وشركائها، استطاعت أن تعكس فعاليتها من خلال بناء علاقات قوية مع مختلف الجهات المحلية والدولية».