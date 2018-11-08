3.3 ملايين مسافر في مطار الشارقة خلال 3 أشهر

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل مطار الشارقة خلال الربع الثالث من العام الجاري 3.323 ملايين مسافر بزيادة قدرها 6.55% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي التي سجل فيها المطار 3.118 ملايين مسافر.

وتعامل المطار مع 22.21 ألف رحلة منتظمة وغير منتظمة مقارنة مع 21026 رحلة خلال ذات الفترة من العام الماضي، بزيادة 1185 رحلة بنسبة 5.64%، وبلغ حجم الشحن الجوي عبر المطار خلال الربع الثالث 2018 أكثر من 32.22 ألف طن.

جاءت الزيادة في أعداد المسافرين بشكل رئيس بفضل تعدد الوجهات الجديدة والرحلات الإضافية لشركات الطيران العاملة في مطار الشارقة ولا سيما العربية للطيران، إضافة إلى تطور مستوى الخدمات ومساهمة البوابات الذكية في زيادة انسيابية حركة المسافرين ورفع القدرة الاستيعابية.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «سجل مطار الشارقة معدلات نمو إيجابية منذ بداية العام الجاري بفضل جهوده المستمرة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين ولشركات الطيران، الأمر الذي عزز من مكانة المطار، الذي بات يشكل محطة مهمة لحركة الطيران القادمة والمغادرة لدولة الإمارات.

كما تعكس هذه الزيادة نجاح وكفاءة الإجراءات التي قام بها مطار الشارقة والتي أسهمت في استقطاب شركات طيران جديدة وزيادة الطلب على السفر عبر المطار للاستفادة من الخدمات التي يقدمها».

من ناحية أخرى، ترأس علي سالم المدفع وفد هيئة مطار الشارقة المشارك في معرض سوق السفر العالمي 2018 في لندن، وجاءت مشاركة الهيئة تحت جناح هيئة الإنماء السياحي والتجاري في الشارقة.

حيث قام فريق هيئة مطار الشارقة خلال المعرض، بالتواصل مع الشركاء الاستراتيجيين من شركات خطوط الطيران، وتسليط الضوء على الخدمات التي يقدمها المطار للمسافرين ولشركات الطيران إضافة إلى المشاريع التطويرية والتوسعية تحت التنفيذ.