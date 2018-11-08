«مبادلة» تشتري حصة في «هايبراوبتيك»

المصدر: دبي - البيان

اشترت «مبادلة للاستثمار» حصة في مجموعة هايبراوبتيك البريطانية المتخصصة في شبكات الألياف الزجاجية للمدن وفق ما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز.

وتعتزم المجموعة البريطانية استثمار 500 مليون استرليني لتوسيع شبكتها لتشمل 50 مدينة بريطانية في السنوات الثلاث المقبلة باستخدام تمويل بقيمة 250 مليون استرليني قامت بترتيبه العام الجاري.

وتتوقّع المجموعة أن تغطي مليوني منزل بشبكة الألياف الزجاجية بحلول 2021، و5 ملايين منزل بحلول 2024 وهو معدل أسرع بمقدار 12 شهراً مما توقعته من قبل. وأصبحت «مبادلة» ثالث أكبر مستثمر في قطاع الشبكات البريطاني في العام الجاري.