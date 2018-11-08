غرفة الشارقة تسخّر جهودها لدعم مجموعات العمل القطاعية

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على تسخير جهود كافة إداراتها ومؤسساتها لخدمة مجموعات العمل القطاعية ومتابعة أعمالها وتوصياتها ودعم مبادراتها المبتكرة، انطلاقاً من أهمية ودور تلك المجموعات في التنمية الاقتصادية وتطوير قطاعات الأعمال الخاصة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للّجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع تجارة وصناعة المواد الغذائية التابعة لغرفة الشارقة، والذي عقد أمس في مقر الغرفة، بحضور يعقوب يوسف القصير مستشار الصناعة بالغرفة، وإقبال عثمان رئيس اللجنة التمثيلية، والأعضاء المختارون للجنة.

ورحب المستشار يعقوب القصير بأعضاء اللجنة التمثيلية، مؤكداً حرص الغرفة الدؤوب على تطوير مجتمع الأعمال في الإمارة من خلال التعاون الوثيق والعمل المشترك على تطوير خبرات ومكتسبات أعضاء المجموعات القطاعية العاملة تحت مظلة الغرفة والاستفادة من المقترحات والمبادرات النوعية التي تقدمها مجموعات العمل القطاعية.

من جهته، قدّم أمجد عوض كريم إدريس رئيس قسم مجموعات العمل القطاعية بالغرفة، عرضاً تقديمياً أوضح من خلاله أهداف واختصاصات مجموعات العمل التي تتماشى مع أهداف الغرفة في رعاية مصالح قطاعات الأعمال الخاصة، لتطوير أنشطتها وحفظ مكتسبات أعضائها وضمان تمثيل أكبر عدد من المنتمين إلى هذه القطاعات لتقديم المشورة.