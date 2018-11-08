مبتكرو غذاء المستقبل نجوم جوائز «جلفود»

المصدر: دبي - البيان

استقطبت الإنجازات التحويلية المتميزة في قطاع إنتاج المأكولات والمشروبات أعلى مستويات التقدير في حفل جوائز «جلفود للتصنيع» للتميز في القطاع 2018.

حيث كان مبتكرو غذاء المستقبل هو نجوم جوائز «جلفود»، وتسابقت كبرى الشركات لطرح جديدها في المعرض.

فمن بين 1600 مشارك من موردي ومزودي الخدمات في القطاع، احتفى «جلفود للتصنيع 2018»، المعرض الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا لمعالجة وتصنيع المأكولات والمشروبات.

والذي ينعقد على أرض مركز دبي التجاري العالمي، بنخبة مختارة من مبدعي قطاع الأغذية ذوي الأفكار والتوجّهات المستقبلية في جميع حلقات سلسلة القيمة الخاصة بقطاع تصنيع الأغذية والمشروبات والتي تشمل الصحة، والسلامة، والوعي البيئي، والمكوّنات والتطوير التكنولوجي.

وقامت لجنة تحكيم دولية مكونة من أهم الشخصيات والخبراء بتوزيع الجوائز على الشركات التي أظهرت الممارسات والابتكارات الأفضل من نوعها في الأقسام التخصصية الرائدة للمعرض وهي: المكونات والمعالجة والتغليف والأتمتة والتحكم وحلول سلاسل التوريد.

وقد حصدت شركة «إي إم إف الإمارات» جائزة المكوّن الغذائي الأكثر ابتكاراً عن شوكولاتة روبي الوردية الفاخرة من ابتكار شركة «كاليبوت» البلجيكية. وفي ضوء الاهتمام المتنامي في القطاع بمعايير الصحة، لم تكن مهمة لجنة التحكيم سهلة في اختيار الفائز عن فئة «المكوّن الصحّي الأكثر ابتكاراً».

وذهبت الجائزة إلى شركة «موريناجا» للمواد الغذائية. وحصد فريق شركة «هانداري» جائزة «أفضل ابتكارات التعبئة والتغليف» عن منتج «أنتيباك» للتغليف المضاد للفطريات والقابل للتحلل الحيوي.

في سياق متصل، ينظم المعرض برنامج «جولات الابتكار» والتي تتيح فرصة قيّمة أمام الزوار للوصول إلى السوق، والاطلاع عن كثب على أحدث المنتجات والابتكارات والخدمات التي توجه مستقبل عمليات الإنتاج في قطاع الأغذية والمشروبات. وستشكّل هذه الجولات وسيلة فعّالة ومناسبة لاستكشاف أحدث الابتكارات المطروحة في المعرض.

من جانب آخر، كشفت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» عن تقديم 25% لتأسيس شركات الأغذية والمشروبات والاستفادة من المزايا المقدمة لهذا القطاع الذي يضم 600 شركة من شركات الأغذية والمشروبات، جاء ذلك خلال المشاركة في «معرض جلفود للتصنيع» بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر.

من ناحية أخرى، نجحت شركة «إنترناشيونال فليفرز آند فراغرنس» في ترسيخ انطباعٍ إيجابي خلال مشاركتها في فعاليات المعرض، حيث تم اختيارها للفوز بجائزة «الجهة العارضة الأكثر تأثيراً في فعاليات «جلفود للتصنيع» عن منصة عرضها المتميزة وحضورها القوي في المعرض.