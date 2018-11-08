22 شركة محلية تستعرض 575 منتجاً إماراتياً في معرض سيال بفرنسا

المصدر: دبي- البيان

شاركت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أخيراً في معرض «سيال» الدولي المتخصص في مجال صناعة الأغذية الدولية المقام بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتأتي مشاركة المؤسسة للسنة الخامسة على التوالي، وشارك إلى جانبها مركز الشارقة لتنمية الصادرات، التابع لغرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وتنافست 22 شركة من الدولة في الحدث عبر عرض أكثر من 575 منتجا متنوعا في المعرض إلى جانب منتجات وخدمات أكثر من 7000 شركة من 109 دول، وتتوزع هذه المشاركات المبتكرة في 21 فئة متخصصة في قطاع التجزئة والاستيراد والتوزيع، وغيرها من القطاعات المرتبطة بقطاع الأغذية.

وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: معرض سيال الدولي، منصة قيمة لتعزيز صادرات دبي في الأسواق الخارجية، لنظهر لعالم الأعمال مدى التزام دبي بأن تصبح في صدارة قطاع الأغذية والمشروبات بالنسبة للسوق الأوروبي والعالمي. تعتبر الأغذية والمشروبات من أهم القطاعات الصناعية في الدولة، حيث تساهم بنسبة 12٪ في القيمة المضافة للصناعة التحويلية.

وأضاف: تظهر السنوات الأخيرة نمو الطلب على الأغذية وتنوعًا كبيرًا، وتحتل أوروبا حصة كبيرة في الواردات وصادرات المواد الغذائية في عام 2016، إذ استوردت دول الاتحاد الأوروبي 93 مليون طن من الأغذية بقيمة 423 مليار درهم في العام 2016. وارتفعت الواردات في عام 2017 إلى 492 مليار درهم على الرغم من انخفاض التجارة العالمية.

وقامت دولة الإمارات بتصدير سلع بقيمة 12 مليار درهم إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2017، وبلغت حصة المواد الغذائية منها ما قيمته 723 مليون درهم.

وأشار ساعد العوضي إلى أن صناعة الاغذية والمشروبات واحدة من الصناعات الست التي تركز عليها استراتيجية دبي الصناعية 2030 ومع نقاط قوتها الحالية واتجاهها المستقبلي، مؤكداً على أن الشركات المحلية والصادرات المحلية ستظل تتمتع بفرص كبيرة في أوروبا.

وأكد محمد العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة حرص الغرفة على إشراك أعضائها المنتسبين وممثلى قطاع تجارة المواد الغذائية في هذا المحفل الدولي.

والذي يعد واحدا من أكبر التجمعات العالمية في قطاع المواد الغذائية والتغليف، وضمن برنامج الترويج والتسويق ورفع مستوى الشركات المحلية لمركز الشارقة لتنمية الصادرات، إضافة إلى حرصنا على توفير كل التسهيلات والمساندات اللازمة لإنجاح مجتمع عمل القطاع الخاص المحلي والعمل المستمر على وضع مبادرات تعزز من ذلك.