«أكور» تفتتح شقق «موفنبيك داون تاون» في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «أكور للفنادق» عن افتتاح شقق موفنبيك الفندقية داون تاون دبي. وتعتبر شقق موفنبيك الفندقية داون تاون دبي سادس منشأة تابعة للعلامة الفندقية يتم افتتاحها في دبي، وتوفر لضيوفها إقامة فندقية في أجواء منزلية، متمثلة بخيارات الإقامة الراقية والمطاعم ومراكز الترفيه ومراكز رجال الأعمال، إضافة إلى خدمة طاه خاص عند الطلب وغيرها من الخدمات الخاصة بالعائلات.

وقال مارك ديكروزاي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «أكور للفنادق»: «تلبّي المنشأة الأحدث للعلامة الفندقية موفنبيك في دبي، الطلب، على إقامة عالمية المستوى من طراز الشقق الفندقية في واحدة من أكثر المناطق جذباً للسياح في المدينة، معززة بخيارات استثنائية من المطاعم والخدمة المميزة التي تشتهر بها العلامة الفندقية موفنبيك».