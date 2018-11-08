ميد: أولوية للتكرير في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

ذكرت ميد أن الإمارات تعطي الأولوية لنشاط التكرير وتريد شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أن تدير مجمع الرويس كمركز للتكرير والتحويل كما ترغب في إنفاق 45 مليار دولار لإنشاء واحة سيليكون لتكرير النفط.وأشارت المجلة إلى أن في مخططات «أدنوك» بعيدة المدى تحويل طاقة التكرير من 922 ألف برميل يومياً إلى 650 ألف برميل يومياً من النفط الخام والبقية إلى مكثفات لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود فضلاً عن زيادة منتجات البتروكيماويات كما تعتزم الشركة إنشاء مصفاة تكرير جديدة بطاقة 600 ألف برميل يومياً في مجمع الرويس الذي من المتوقع أن يصبح عملاقاً لتصل طاقته إلى 1.2 مليون برميل يومياً.